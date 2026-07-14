เปิดร้านที่ไหน...ไฟไหม้ที่นั่น? เปิดประวัติเจ้าของโรงเบียร์ พบชื่อตรงร้านซาเล้งไฟไหม้ปี 62

เหตุเพลิงไหม้ภายใน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ ทำให้โลกออนไลน์มีการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด คือ นายสุวิชา ไศลบาท ซึ่งมีชื่อและนามสกุลตรงกับเจ้าของร้านอาหาร "ซาเล้ง" จังหวัดยโสธร ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 2562
จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีนายสุวิชา ไศลบาท ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
ขณะที่ข้อมูลของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "ซาเล้ง" จังหวัดยโสธร ซึ่งเอกสารราชการระบุชื่อ นายสุวิชา ไศลบาท เป็นเจ้าของกิจการเช่นกัน
ภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวโซเชียลจำนวนมากตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ชื่อเจ้าของกิจการตรงกัน และทั้งสองกิจการต่างเคยประสบเหตุเพลิงไหม้ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐระบุว่าทั้งสองเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในทางกฎหมาย หรือมีสาเหตุเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในขณะนี้ คือชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรงกับชื่อเจ้าของร้านซาเล้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี 2562 เท่านั้น ส่วนสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ทั้งสองกรณียังคงเป็นคนละเหตุการณ์และอยู่บนข้อเท็จจริงของแต่ละคดี
#News1 รายงาน