ด่วนมาก! ศาลอาญายกคำร้องไม่ออกหมายจับ "ภาวุธ" แล้ว

ศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ขอออกหมายจับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมผู้ถูกกล่าวหารวม 22 ราย ในคดีเกี่ยวกับ Forex โดยศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และยังอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาได้ จึงยังไม่มีเหตุจำเป็นต้องออกหมายจับในชั้นนี้
อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง 2 ราย ซึ่งไม่ใช่นายภาวุธ โดยระบุว่าการพิจารณาได้ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ และการออกหมายจับต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมือง
ทั้งนี้ การที่ศาลไม่ออกหมายจับ ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดลง แต่เป็นการพิจารณาเฉพาะมาตรการบังคับในชั้นสอบสวน ขณะที่ DSI ยังสามารถออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
#News1 รายงาน