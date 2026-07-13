ถูกเนวินฟ้อง! "เสรีพิศุทธ์" ลั่นขอศาลเปิดโฉนดที่ดินครอบครัวเนวิน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในคดีที่นายเนวิน ชิดชอบ ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และแจ้งความเท็จ โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 17 สิงหาคม 2569
ภายหลังได้รับหมายศาล พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า การถูกฟ้องครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนายเนวินและครอบครัว รวมถึงเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาคดี
เจ้าตัวยังยืนยันว่า ต้องการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงข้อกล่าวอ้างเรื่องการใช้พื้นที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนสาธารณะ และคลองสาธารณะ โดยระบุว่ามีภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานประกอบที่พร้อมนำเสนอต่อศาล
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังย้อนถึงคดีเลือกตั้งเมื่อปี 2538 และเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต พร้อมยืนยันว่าจะใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดในชั้นศาล
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำพิพากษาหรือข้อยุติในประเด็นข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้าง
#News1 รายงาน