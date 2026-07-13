อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กบร. ไม่รอด! กองปราบรวบ "ดร.อัศวิน-น้องสาว" คดีโกงสอบท้องถิ่น

กองบังคับการปราบปราม เปิดปฏิบัติการจับกุม ดร.อัศวิน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พร้อมน้องสาว ตามหมายจับในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นคดีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสำนักงาน ป.ป.ช. กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่อง
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่น โดยไม่ได้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้เข้าสอบ แต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการกระทำความผิด
ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคดีดังกล่าวไว้ไต่สวน และแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็นหลายกลุ่ม ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลภายนอก นายหน้า และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุจริต เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือ
คดีโกงสอบท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ทั้งนี้ ผู้ถูกจับกุมยังคงได้รับสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม และยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
#News1 รายงาน