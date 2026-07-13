ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง! ลิซ่าสาขาอินโด รับงานฉ่ำ

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก หลังมีรูปลักษณ์ที่หลายคนมองว่าคล้ายกับ ลิซ่า BLACKPINK ทั้งใบหน้า ทรงผม การแต่งหน้า การแต่งกาย และบุคลิกการแสดงออก จนเกิดกระแสไวรัลและมีผู้คนจำนวนมากเข้าไปติดตามบนโซเชียลมีเดีย
นอกจากความคล้ายแล้ว สิ่งที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คือการที่เธอแต่งตัวและวางลุคให้ใกล้เคียงกับลิซ่าอยู่เสมอ รวมถึงรับงานโปรโมตสินค้า งานอีเวนต์ และงานโฆษณาต่าง ๆ จนชาวเน็ตบางส่วนมองว่าอาจทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับศิลปินตัวจริง
ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์ยังมีการกล่าวอ้างว่าเธอใช้ชื่อที่สื่อถึง "ลิซ่า" บนบางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ จึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนนี้ได้
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก โดยมีทั้งผู้ที่มองว่าความคล้ายเป็นเรื่องน่าทึ่งและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้ใกล้เคียงศิลปินชื่อดังจนเกิดความเข้าใจผิด อาจไม่เหมาะสมและควรมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลว่าลิซ่า BLACKPINK หรือค่ายต้นสังกัดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกระแสดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่ประเด็น "ลิซ่าสาขาอินโด" ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์
#News1 รายงาน