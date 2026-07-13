ดราม่าแรงงาน! ปชน. เสนอ 'เมนส์ลา-ลาแฟนป่วย' โซเชียลตั้งโจทย์กลับ ให้เริ่มที่ 'ไทยซัมมิท' ก่อน

กรุงเทพฯ - กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการแรงงานและสังคมออนไลน์ทันที หลังจากพรรคประชาชน (ปชน.) เดินหน้ายื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอีกครั้ง โดยเสนอเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงสามารถลาหยุดเมื่อมีอาการปวดประจำเดือนได้ พร้อมทั้งเสนอให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อไปดูแล "บุคคลอันเป็นที่รัก" เมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการปรับปรุงสิทธิแรงงานในหลายด้าน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหลายมิติ
ฝ่ายสนับสนุนมองยกระดับคุณภาพชีวิต เบื้องต้น ข้อเสนอดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากแรงงานจำนวนไม่น้อย โดยมองว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สะท้อนความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพของผู้หญิง และเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถดูแลคนใกล้ชิดในช่วงเวลาจำเป็นได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ภาคธุรกิจหวั่นกระทบต้นทุน-ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่กังวลว่า หากเพิ่มวันลาหลายประเภทโดยไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน การวางแผนกำลังคน และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบุคลากรจำกัด รวมถึงยังมีข้อสังเกตเรื่องการตีความ "บุคคลอันเป็นที่รัก" ที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาทในอนาคต
โซเชียลมีเดียตั้งคำถาม เสนอให้เริ่มที่ 'ไทยซัมมิท' ก่อนท่ามกลางกระแสการถกเถียงดังกล่าว โลกออนไลน์ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยเฉพาะ นั่นคือเรื่องของ "ความน่าเชื่อถือ" ของผู้เสนอ โดยโซเชียลมีเดียได้ส่งเสียงเรียกร้องให้พรรคประชาชนนำร่องนโยบายดังกล่าวไปทดลองใช้จริงในธุรกิจของตนเองก่อนที่จะผลักดันเป็นกฎหมายบังคับใช้กับประเทศชาติ
โดยกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีและตั้งข้อสังเกตเป็นวงกว้างว่า “ควรเริ่มต้นที่ไทยซัมมิทก่อนเลย” หรือ “ควรทดลองที่ไทยซัมมิทก่อน” พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า หากผู้เสนอสามารถบริหารจัดการวันลาและต้นทุนในองค์กรขนาดใหญ่ของตนเองได้จริง ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่ากฎหมายฉบับนี้มีความเป็นไปได้และไม่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในบริษัทของครอบครัวผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคอย่าง กลุ่มไทยซัมมิท (Thai Summit Group) ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
นักวิชาการชี้ต้องสร้างสมดุล ขณะที่นักวิชาการด้านแรงงานมองว่า การยกระดับสิทธิแรงงานเป็นแนวทางที่ควรสนับสนุน แต่การออกกฎหมายจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองลูกจ้างกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง เพราะหากภาระต้นทุนสูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกัน
ทั้งนี้ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ดังกล่าว ถือเป็นเพียงเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มหนึ่งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การรายงานข่าวในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สังคมได้ติดตามและพิจารณาในประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนก่อนจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสังคมจะต้องจับตาต่อไปว่า สุดท้ายแล้วกฎหมายจะออกมาในรูปแบบใด และจะสามารถสร้างสมดุลได้จริงหรือไม่
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