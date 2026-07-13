ดราม่าไม่จบ! โซเชียลย้อนเหตุปี 2555 ชี้อดีตนายกฯ ก็เคยสังสรรค์วันสลด

กระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปร่วมชมคอนเสิร์ตในช่วงวันหยุด ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์ ล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนย้อนนำเหตุการณ์เมื่อปี 2555 สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเปรียบเทียบ พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนสายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 4 นาย
ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ได้เกิดเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยคนร้ายซุกซ่อนระเบิดไว้ในรถยนต์ แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 15 ราย รวมถึงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
โพสต์ดังกล่าวยังอ้างว่า แม้เหตุคาร์บอมบ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันเดียวกัน แต่ในเวลาต่อมา นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเข้าร่วมงานเลี้ยงและร้องเพลงร่วมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ทำให้ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า การวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองควรใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือรัฐบาลใด
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการยกเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบ และฝ่ายที่เห็นว่าทั้งสองเหตุการณ์มีบริบทแตกต่างกัน จึงไม่ควรนำมาเทียบเคียงกันโดยตรง
ทั้งนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบและเหตุคาร์บอมบ์เมื่อปี 2555 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่การนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับประเด็นทางการเมืองในปัจจุบัน เป็นความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังมีมุมมองที่แตกต่างกันในสังคม
เครดิตภาพ/ข้อมูล: Facebook : Sema Loveking
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