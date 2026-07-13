หมอวรงค์สงสัย คนไทยก็งง! ทำไมไม่เอารายชื่อสอบผ่านของ มศว. ไปบรรจุ แต่กลับใช้ของ สถ. ที่มีปัญหา

หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ตั้งคำถามถึงการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรณีการสอบบรรจุบุคลากร โดยระบุว่ามีข้อมูลคะแนนสอบอยู่ 2 ชุด คือชุดที่เก็บไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอีกชุดที่อยู่กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งระบุว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกส่งให้หน่วยงานตรวจสอบแล้ว
หมอวรงค์ตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนสอบชุดที่อยู่กับ สถ. ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการแก้ไขและอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่กลับยังถูกนำมาใช้เรียกผู้สอบผ่านเข้ารับการบรรจุ ขณะที่คะแนนสอบอีกชุดของ มศว. กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ ทั้งที่อาจช่วยให้ผู้สอบที่บริสุทธิ์ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมกันนี้ หมอวรงค์ยังระบุว่า หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้น และพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจควรต้องร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
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