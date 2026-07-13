ปฏิรูประบบราชการ
เปิดศึกอนุรักษ์นิยม
เดิมพันครั้งใหญ่ของ 'อนุทิน'
ความพยายามของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลดภาระงบประมาณหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเท่านั้น แต่กำลังถูกมองว่าเป็นการเข้าไปแตะต้องพื้นที่อำนาจเดิมของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ซึ่งมีระบบราชการเป็นหนึ่งในฐานกำลังสำคัญมาอย่างยาวนาน
แต่ประเด็นที่กำลังกลายเป็นแรงเสียดทานทางการเมือง คือคำถามที่ว่าใครต้องเป็นผู้เสียสละ และ รัฐบาลสร้างความเป็นธรรมในการปฏิรูปได้มากน้อยเพียงใด
เมื่อรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณถึงแนวทางปรับลดภาระด้านสวัสดิการของข้าราชการ โดยเฉพาะประเด็นการทบทวนระบบรักษาพยาบาล หรือแนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการล่วงหน้า จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะมาตรการเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการลดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนที่รับราชการมาเป็นเวลานาน
คำถามที่ตามมาคือหากรัฐบาลต้องการให้ข้าราชการร่วมแบกรับภาระจากการปฏิรูป แล้วฝ่ายการเมืองพร้อมที่จะลดภาระของตัวเองด้วยหรือไม่
โดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลจะทบทวนสิทธิประโยชน์ของนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบบำนาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ภาพที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความรู้สึกว่า การปฏิรูปกำลังเริ่มต้นจากฝั่งเดียว ขณะที่ฝ่ายการเมืองยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเสียสละเช่นเดียวกัน
นี่จึงเป็นเหตุผลที่แรงกดดันทางการเมืองส่วนใหญ่พุ่งตรงไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรี แม้ว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้แสดงออกอย่างแข็งกร้าว โดยเลือกมอบหมายให้นายปกรณ์ นิลประพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูปก็ตาม
ที่สำคัญกว่านั้น คือสถานการณ์ในเวลานี้กำลังสะท้อนความย้อนแย้งครั้งใหญ่ของรัฐบาลอนุทิน รัฐบาลที่ถูกมองว่าเติบโตมาจากพลังชาตินิยม กำลังเผชิญแรงต้านจากกลุ่มข้าราชการ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของโครงสร้างรัฐและเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีอิทธิพลมาโดยตลอด
ขณะเดียวกัน ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแนวทางปฏิรูประบบราชการ แต่ยังรวมถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าอาจสะท้อนการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากเกินขอบเขต
กรณีการลาออกของนางพงษ์สวาท นีละโยธิน จากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รวมถึงกรณีการลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรของกุลยา ตันติเตมิท กลายเป็นสัญญาณสำคัญว่า ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับระบบราชการกำลังเข้าสู่ภาวะเปราะบาง
สำหรับรัฐบาลอนุทิน ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น คิอจะเดินหน้าปฏิรูปอย่างไรโดยไม่ทำลายฐานสนับสนุนทางการเมืองของตัวเอง เพราะการปฏิรูประบบราชการ แม้เป็นสิ่งจำเป็น แต่หากขาดความสมดุล ขาดความชอบธรรม และทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาระถูกผลักไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย่อมกลายเป็นแรงต้านมากกว่าจะเป็นพลังสนับสนุน
รัฐบาลที่เคยได้รับการสนับสนุนจากพลังชาตินิยม อาจกำลังเผชิญปัญหาจากฐานอำนาจแบบอนุรักษ์นิยมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสมการทางการเมือง และหากรัฐบาลไม่สามารถบริหารความขัดแย้งนี้ได้ การปฏิรูประบบราชการที่ตั้งใจจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ อาจกลายเป็นจุดเปราะบางที่ย้อนกลับมาสั่นคลอนรัฐบาลเสียเอง