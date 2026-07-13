ไฟโหมดุจอเวจี! แจ็ค แฟนฉัน ไลฟ์นาทีสลด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ดับ 27
เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายใน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม ต่อเนื่องถึงช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 สร้างความสูญเสียอย่างหนัก โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 18 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียด
ช่วงเกิดเหตุ แจ็ค แฟนฉัน ได้ไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมโพสต์ข้อความแจ้งว่า ได้รีบประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยระบุว่า
"ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับ พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ"
ภาพจากการไลฟ์เผยให้เห็นเปลวเพลิงลุกโหมอย่างรุนแรง พวยพุ่งออกจากตัวอาคาร ท่ามกลางความโกลาหลของผู้ที่อยู่ภายในร้านและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากหลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 00.32 น.
ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า ก่อนเกิดเพลิงไหม้มีผู้เห็น ควันลอยออกมาจากคัตเอาต์บริเวณเวทีการแสดง จากนั้นไฟฟ้าดับ ก่อนจะเกิดเสียงระเบิดและเปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควัน เนื่องจากหลายคนพยายามหลบหนีไปยังด้านหลังอาคารและบริเวณห้องน้ำ แต่ไม่สามารถออกจากอาคารได้ทัน เพราะภายในเต็มไปด้วยควันหนาทึบและเปลวเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณทางหนีไฟ และพบว่ามี โต๊ะขายลูกอม ตั้งกีดขวางอยู่ในจุดดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตและมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างละเอียด โดยเจ้าของร้านก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกัน
ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ พร้อมเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต และประสานญาติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่า สถานประกอบการแห่งนี้ดำเนินกิจการในนาม บริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด ซึ่งจดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาท โดยมีนายสุวิชา ไศลบาท และนางบังอร ไศลบาท เป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการเท่านั้น และ ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกี่ยวข้องกับสาเหตุของเพลิงไหม้ ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่สร้างความสูญเสียอย่างหนัก ขณะที่รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ มาตรฐานความปลอดภัย และข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
News1 รายงาน