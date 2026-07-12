งามไส้อีกแล้ว! "ทนายอั๋นบุรีรัมย์" ฟันธง นิรโทษกรรมมีสอดไส้คดีฮั้ว สว. แน่นอน

ทนายอั๋น จังหวัดบุรีรัมย์ โพสต์แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความกังวลต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีการนำคดีฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เข้าไปรวมอยู่ในขอบเขตของการนิรโทษกรรมในอนาคต
ทนายอั๋นระบุว่า มีผู้ตั้งคำถามว่า จะมีใครกล้ารับประกันหรือไม่ว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่กำลังมีการผลักดัน จะไม่ครอบคลุมถึงคดีฮั้ว สว. พร้อมแสดงความเห็นว่า ตนเชื่อว่าจะมีการ "สอดไส้" ประเด็นดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยอ้างเหตุผลว่า ผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการพิจารณาบางส่วนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว จึงทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าตัวยังใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนจับตาการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขยายขอบเขตการนิรโทษกรรมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการกระทำที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันจากคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะครอบคลุมคดีฮั้วเลือกตั้ง สว. ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่ โดยประเด็นดังกล่าวยังต้องติดตามรายละเอียดของร่างกฎหมายและกระบวนการพิจารณาในรัฐสภาต่อไป
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