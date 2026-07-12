รายงานพิเศษ ชายแดนไทยจะเป็นอย่างไร...เมื่อกลาโหมลั่น "ไทย-เขมรตัดกันไม่ขาด" แต่กัมพูชายังเสริมอาวุธจากจีนต่อเนื่อง

แม้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะยืนยันว่า ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กันได้ และการแก้ไขปัญหาชายแดนยังต้องอาศัยการเจรจาเป็นหลัก แต่ในอีกด้านหนึ่ง ภาพการพัฒนาศักยภาพทางทหารของกัมพูชายังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการทหารกับจีนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นอกจากการฝึกร่วมทางทหารระหว่างจีนและกัมพูชาแล้ว ยังมีการเผยแพร่ภาพการฝึกใช้งาน Robot Dog หรือหุ่นยนต์สุนัขทางทหาร รวมถึงภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอ้างว่าเป็นการลำเลียงปืนใหญ่ D-30 ขนาด 122 มิลลิเมตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน แม้ว่ารายละเอียดบางส่วนยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายฝ่ายมองว่า สิ่งที่ควรจับตาไม่ใช่เพียงจำนวนอาวุธที่เพิ่มขึ้น แต่คือการนำเทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานกับยุทโธปกรณ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นระบบอากาศยานไร้คนขับ หุ่นยนต์ภาคพื้น ระบบสื่อสาร หรือปืนใหญ่สนาม ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการของกองทัพโดยรวม
ขณะเดียวกัน กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการใช้กลไกทางการทูต เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
คำถามสำคัญที่สังคมควรติดตามจึงไม่ใช่เพียงว่า กัมพูชาจะได้รับอาวุธอะไรเพิ่มเติมจากจีน แต่คือ ประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของสมดุลกำลังในภูมิภาค ทั้งในด้านเทคโนโลยี การข่าว การป้องกันชายแดน และการเตรียมความพร้อมของกองทัพ
เพราะแม้รัฐบาลไทยจะยืนยันว่า ไทยและกัมพูชา "ตัดกันไม่ขาด" แต่ในโลกของความมั่นคง ทุกประเทศก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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