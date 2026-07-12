รวบ 2 โชเฟอร์จีน ฝ่าฝืนเส้นทางรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ โผล่ล้งทุเรียนชุมพร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลังสวน จ.ชุมพร จับกุมชายสัญชาติจีน 2 ราย หลังตรวจพบขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยึดหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ และเอกสารการนำเข้ารถชั่วคราวไว้เป็นหลักฐาน
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อภิชาติ ดอกไม้ทอง ผู้กำกับการ สภ.หลังสวน และ พ.ต.ท.ทวีป เมืองสุวรรณ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบล้งทุเรียนแห่งหนึ่งริมถนนสายหลังสวน–พะโต๊ะ หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน
จากการตรวจสอบพบว่า รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ต้องหาทั้งสองเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งข้อกล่าวหา "ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หลังสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ และเอกสารการนำเข้ารถชั่วคราวไว้ประกอบสำนวนคดี พร้อมตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดอื่นหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการขนส่งผิดกฎหมายหรือไม่
การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการกำกับดูแลรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางในประเทศไทย โดยหากฝ่าฝืนเงื่อนไขการเดินรถ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ขอบคุณข้อมูล : เพจหนังสือพิมพ์ข่าวชุมพร
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