ลดสวัสดิการข้าราชการ...ประเทศไทยจะต้องแลกด้วยอะไร?

#NEWS1รายงานพิเศษ
การปฏิรูประบบราชการกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้ทบทวนสวัสดิการของข้าราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะงบด้านบำเหน็จบำนาญและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข้อเสนอดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อย เพราะมองว่าเป็นการสร้างวินัยทางการคลังและลดภาระภาษีของประชาชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่า หากรัฐลดสวัสดิการจนการรับราชการหมดแรงจูงใจ ประเทศไทยจะต้องแลกด้วยอะไร
ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ข้าราชการจำนวนมากไม่ได้แข่งขันกับภาคเอกชนด้วยเงินเดือน หากเป็นแพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย นักบัญชี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ภาคเอกชนสามารถเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าภาครัฐได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ทำให้หลายคนยังเลือกสอบรับราชการ จึงเป็นความมั่นคงและสวัสดิการในระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทน ไม่ใช่สิทธิพิเศษที่แยกออกจากการทำงาน
หากยังมองภาพไม่ออกว่า การขาดแรงจูงใจจะส่งผลอย่างไร เพียงมองไปที่วิชาชีพแพทย์ก็อาจเห็นคำตอบได้ชัดเจน แม้ปัจจุบันแพทย์ในสังกัดของรัฐยังได้รับสวัสดิการเต็มรูปแบบ แต่โรงพยาบาลของรัฐจำนวนมากกลับประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ห่างไกล แพทย์จำนวนไม่น้อยเลือกลาออกไปทำงานในโรงพยาบาลเอกชน เพราะรายได้สูงกว่า ภาระงานน้อยกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
เมื่อแพทย์ ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่รัฐยังคงให้แรงจูงใจไว้มากที่สุด ยังประสบปัญหาการรักษาบุคลากรไว้ในระบบ คำถามที่น่าคิดคือ หากวันหนึ่งสวัสดิการของข้าราชการโดยรวมถูกลดลง จะเกิดอะไรขึ้นกับครู พยาบาล วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย นักไอที หรือผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสาขาที่ภาคเอกชนพร้อมเสนอค่าตอบแทนสูงกว่า
ผลกระทบอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่จะค่อย ๆ ปรากฏผ่านจำนวนผู้สมัครสอบรับราชการที่ลดลง การแข่งขันที่น้อยลง และคุณภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ระบบราชการ เมื่อรัฐมีตัวเลือกน้อยลง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงไม่ใช่ข้าราชการ หากแต่เป็นประชาชนที่ต้องพึ่งพาบริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงเรียน ระบบยุติธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือการดูแลความมั่นคงของประเทศ
แน่นอนว่า อีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงความจริงไม่ได้เช่นกัน งบประมาณด้านบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปีจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง การปล่อยให้รายจ่ายขยายตัวโดยไม่ปรับปรุงระบบ ย่อมไม่ใช่คำตอบของประเทศเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านการบริหารภาครัฐจำนวนมากเห็นตรงกันว่า การปฏิรูปไม่ควรหมายถึงการลดสวัสดิการเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นการออกแบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพของข้าราชการ การประเมินผลการทำงาน และการบริหารกำลังคนให้ตอบโจทย์ยุคใหม่ เพราะหากรัฐลดแรงจูงใจ แต่ไม่สามารถเพิ่มรายได้หรือสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้ ก็อาจยิ่งทำให้ภาครัฐเสียเปรียบในการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรกับภาคเอกชน
NEWS1 วิเคราะห์
การถกเถียงเรื่องสวัสดิการข้าราชการ ไม่ควรมีเพียงคำถามว่า "รัฐจะประหยัดงบได้กี่หมื่นล้านบาท" แต่ควรถามควบคู่กันว่า "หากคนเก่งไม่เลือกทำงานให้รัฐ ประเทศไทยจะเสียหายมากเพียงใด"
เพราะระบบราชการไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์ของข้าราชการ หากแต่มีไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และหากวันหนึ่งรัฐไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับใช้ประเทศได้ ผู้ที่ต้องรับผลกระทบในท้ายที่สุด ย่อมไม่ใช่ข้าราชการ แต่คือประชาชนทั้งประเทศ
#NEWS1 รายงาน