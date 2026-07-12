สาวถูกสวมรอยซื้อหุ้น 3 หมื่นล้าน เปิดใจทั้งน้ำตา! ลั่นไม่เคยรู้จักตลาดหุ้น จะเอาเงินมาจากไหน

นางสาวสุภาพร พิมพ์พงษ์ ผู้มีชื่อปรากฏในคดีการซื้อขายหุ้นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ออกมาเปิดใจยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว พร้อมระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องจากกระแสข่าวในวันนี้ และไม่เคยรู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นมาก่อน
นางสาวสุภาพร เปิดเผยว่า รู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อเห็นชื่อของตัวเองถูกเชื่อมโยงกับการซื้อขายหุ้นมูลค่ามหาศาล ทั้งที่ฐานะของครอบครัวเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำ ไม่ได้มีทรัพย์สินหรือฐานะร่ำรวย และไม่เข้าใจว่าจะมีเงินจำนวนมากถึงขนาดนั้นไปลงทุนซื้อขายหุ้นได้อย่างไร
เจ้าตัวยอมรับว่า ขณะนี้รู้สึกกังวลอย่างมาก โดยเฉพาะหากถูกดำเนินคดีทั้งที่ไม่ได้กระทำผิด เพราะจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและลูก อีกทั้งที่ผ่านมาเคยตกเป็นผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีธนาคาร จนเคยถูกควบคุมตัวและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกันตัวมาแล้ว ทำให้ยิ่งหวาดกลัวว่าจะต้องเผชิญเหตุการณ์ซ้ำอีก
นางสาวสุภาพร ยังพาผู้สื่อข่าวดูสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้าน พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่มีทรัพย์สินหรือฐานะที่สะท้อนว่าจะสามารถถือครองหรือซื้อขายหุ้นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทได้ โดยปัจจุบันไม่มีงานประจำ และอาศัยรายได้จากสามีซึ่งรับราชการทหารเป็นหลัก
พร้อมกันนี้ นางสาวสุภาพร ยืนยันว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเข้าให้ข้อมูลหรือสอบสวน ก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ ก่อนนำชื่อของบุคคลไปเชื่อมโยงกับคดีสำคัญ เพราะอาจสร้างความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์และครอบครัวได้อย่างมาก
ที่มา : Hooninside
#NEWS1 รายงาน