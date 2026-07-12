งามไส้! รัฐบาลกู้ 4 แสนล้าน กะว่าจะกระจายงบกว่า 2 แสนล้านลงท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่น โครงการทำถนน

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 400,000 ล้านบาท เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ดังกล่าวได้
สำหรับกรอบการใช้เงิน รัฐบาลกำหนดให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยวงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาท จะนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน ขณะที่อีกประมาณ 200,000 ล้านบาท เตรียมกระจายลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่
โครงการที่ท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณนั้น ครอบคลุมงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ระบบระบายน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การปรับปรุงตลาดและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนโครงการพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม งบประมาณส่วนดังกล่าวจะไม่ได้จัดสรรให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนที่เท่ากัน แต่แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ แผนการใช้เงินกู้วงเงิน 400,000 ล้านบาท ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้หรือไม่
ที่มา : สำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และข้อมูลการแถลงของรัฐบาล
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