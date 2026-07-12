นายอำเภอเมืองกระบีออกหนังสือตักเตือน "กำนันมะโน" ปมผิดวินัยไม่ร้ายแรง หลังไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

กระบี่ – นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ลงนามในหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง หลังตรวจพบว่าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รายงานให้นายอำเภอทราบ
หนังสือระบุว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ จึงเห็นสมควรให้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมกำชับให้นายมะโนพึงสังวรตน เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการ รวมถึงรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายมะโนถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หลังเข้าร่วมปราศรัยในการชุมนุมคัดค้านนโยบายรัฐบาล ทั้งโครงการแลนด์บริดจ์ และการคัดค้านร่างกฎหมาย SEC โดยที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ได้มีหนังสือเชิญเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกระบี่ ภายหลังปรากฏข้อมูลว่าได้ร่วมปราศรัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม หนังสือว่ากล่าวตักเตือนฉบับนี้ ระบุเหตุแห่งการลงโทษทางวินัยไว้ที่กรณีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้รายงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ขณะที่ประเด็นการเข้าร่วมการชุมนุมและการปราศรัยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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