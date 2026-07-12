ถึงคิวกสิกร! ศาลชี้ธุรกรรมผิดปกติ สั่งร่วมชดใช้ "ชาล็อต" 1 ล้านบาท

ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ธนาคารกสิกรไทยร่วมชดใช้เงิน 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย แก่บริษัท มิสชาล็อต จำกัด จากกรณีที่ "ชาล็อต ออสติน" ถูกขบวนการหลอกลวงออนไลน์หลอกให้ทำธุรกรรม จนมีเงินโอนออกจากบัญชีรวม 4 ล้านบาท
ศาลเห็นว่า การทำธุรกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ จึงยังไม่ถือเป็นธุรกรรมที่ธนาคารสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ แต่การทำธุรกรรมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังเที่ยงคืน มีลักษณะผิดปกติ ธนาคารควรมีมาตรการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเพิ่มเติม จึงมีส่วนต้องร่วมรับผิดในคดีนี้
อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าผู้เสียหายมีส่วนประมาทร่วมด้วย จึงไม่ได้ให้ชดใช้เต็มจำนวน 4 ล้านบาท แต่กำหนดให้ธนาคารร่วมชดใช้ 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา
คดีนี้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของสถาบันการเงินในการเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมมูลค่าสูงในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนที่ควรได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ และคำพิพากษาศาลแพ่ง
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