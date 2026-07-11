ศาลไม่คุ้มครอง! "ทนายเดชา" กินแห้ว ขอระงับโทษแบน 2 ปี ไม่สำเร็จ

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางมรรยาทของ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ส่งผลให้คำสั่งของสภาทนายความที่ห้ามปฏิบัติหน้าที่ทนายความเป็นเวลา 2 ปี ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ระหว่างที่ศาลอยู่ระหว่างพิจารณาคดีหลักที่นายเดชายื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการออกรายการ "โหนกระแส" เมื่อปี 2564 ซึ่งนายเดชาใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมระหว่างโต้ตอบกับ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ก่อนจะถูกร้องเรียนต่อสภาทนายความในข้อหาผิดมรรยาททนายความ แม้ผู้ร้องจะยื่นถอนคำร้องในเวลาต่อมา แต่สภาทนายความใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ถอน และดำเนินการสอบสวนจนมีมติลงโทษห้ามทำหน้าที่ทนายความเป็นเวลา 2 ปี โดยนายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีคำสั่งยืนตามมติดังกล่าว
ต่อมานายเดชายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้บทลงโทษเป็นการชั่วคราว โดยอ้างว่ากระบวนการสอบสวนไม่เป็นธรรม และคณะกรรมการบางรายอาจขาดความเป็นกลาง
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ในชั้นไต่สวนคำขอทุเลา ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าคำสั่งของสภาทนายความ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการผู้พิจารณามีความไม่เป็นกลางในลักษณะร้ายแรง เนื่องจากกรรมการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติแล้ว
เมื่อยังไม่เข้าเงื่อนไขสำคัญข้อแรกของการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ศาลจึงมีคำสั่งยกคำขอ ส่งผลให้บทลงโทษห้ามนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่ทนายความเป็นเวลา 2 ปี ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาในคดีหลักว่าจะเพิกถอนคำสั่งของสภาทนายความหรือไม่
#News1 รายงาน