นิติบุคคลหมู่บ้านต้องรู้! ลักไก่ทุจริต ติดคุกได้เหมือนกัน

คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถือเป็นคดีตัวอย่างที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หลังศาลพิพากษาจำคุกประธานนิติบุคคลและผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน คนละ 11 ปี โดยไม่รอลงอาญา ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอีก 2 ราย ถูกลงโทษจำคุก 5 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ จากการร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยมิชอบ
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสืบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. หลังพบพฤติการณ์นำรถบีบอัดขยะของสำนักงานเขต ซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไปใช้ขนกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านโดยไม่ดำเนินการตามระเบียบราชการ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ก่อนนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจากบัญชีนิติบุคคล และมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ ระหว่างการสืบสวนยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ การยักยอกเงินส่วนกลางของหมู่บ้าน และการบริหารงานที่ถูกร้องเรียนจากลูกบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การดำเนินคดีและการพิพากษาของศาล
คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคณะกรรมการนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคล และผู้ที่มีหน้าที่บริหารเงินส่วนกลางของหมู่บ้านทั่วประเทศว่า การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การจัดทำเอกสารเท็จ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่โปร่งใส หรือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไม่ใช่เพียงความผิดทางวินัยหรือทางแพ่ง แต่มีโอกาสถูกดำเนินคดีอาญา และอาจต้องรับโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา หากพยานหลักฐานชี้ชัดว่ามีการกระทำผิด
บทเรียนจากคดีนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจผู้บริหารนิติบุคคลทุกแห่งว่า ตำแหน่งไม่ใช่เกราะคุ้มกันความผิด หากใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือร่วมทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐ สุดท้ายย่อมต้องรับผิดตามกฎหมาย
#News1 รายงาน