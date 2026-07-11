ศาลเชือด! อดีตนายกเทศมนตรีกำแพงเพชร คดีถนนทิพย์ 6.8 ปี ไม่รอลงอาญา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาลงโทษ นายจเร สุขสำราญ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในคดีทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยพิพากษาจำคุก 6 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ขณะที่จำเลยรายอื่นในคดีได้รับโทษตามบทบาทและพฤติการณ์แห่งคดี
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งพบข้อกล่าวหาว่ามีการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการก่อสร้างถนนตามโครงการ ส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหาย ก่อนที่ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลความผิดและส่งสำนวนให้อัยการดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการพิจารณาพยานหลักฐาน ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงอาญา พร้อมลงโทษผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
คดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีทุจริตด้านการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สิ้นสุดในชั้นศาล และสะท้อนให้เห็นว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการสาธารณะโดยไม่มีการดำเนินงานจริง ย่อมต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
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