นัท เลอทาน่าเดือด! ถูกลูกบิ๊กการเมืองท้องถิ่นกล่าวหาสร้างภาพ ลั่นอย่าดูถูกประชาชน

นายกิตติพัชร์ เลิศวิทยากุล หรือ "นัท เลอทาน่า" นักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมเลอทาน่า จังหวัดสมุทรปราการ ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอตอบโต้ หลังระบุว่าถูกลูกของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งโพสต์พาดพิง กล่าวหาว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเพียงการ "สร้างภาพ" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง พร้อมมีการดูถูกประชาชนว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้และถูกชักจูงได้ง่าย
นายกิตติพัชร์ ระบุว่า ตนรับไม่ได้กับแนวคิดที่มองว่าประชาชนไม่มีวิจารณญาณ พร้อมย้ำว่าตัวเองก็เป็นเพียงประชาชนธรรมดา เป็นลูกพ่อค้าแม่ค้า เติบโตจากการทำมาหากินสุจริต ไม่ได้เกิดมาพร้อมอำนาจหรือฐานะทางการเมือง จึงเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด และไม่ใช่คนที่จะถูกชักจูงได้ง่ายอย่างที่มีผู้กล่าวอ้าง
เจ้าตัวยังยืนยันว่า สิ่งที่ทำทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ใช้เงินของตนเอง และไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปูทางสู่การเมือง พร้อมย้ำว่าไม่มีความคิดจะลงเล่นการเมือง ดังนั้นการกล่าวหาว่าทำทุกอย่างเพื่อสร้างภาพจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม
นายกิตติพัชร์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตั้งใจทำก็เพียงหวังให้ธุรกิจและสถานที่ที่สร้างขึ้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม หากมีผลดีเกิดขึ้นกับกิจการของตนก็ถือเป็นผลพลอยได้ตามปกติของผู้ประกอบการ ไม่ใช่เหตุผลหลักของการลงมือทำ
ช่วงท้ายของคลิป เขาฝากถึงผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ควรนำบรรทัดฐานของตัวเองไปตัดสินผู้อื่น และไม่ควรดูถูกประชาชน เพราะเชื่อว่าคนธรรมดาทุกคนมีความคิดและมีวิจารณญาณเพียงพอที่จะตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดี
ทั้งนี้ นายกิตติพัชร์ไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือระบุชัดเจนว่าบุคคลที่กล่าวถึงเป็นใคร ขณะที่คลิปดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
#News1 รายงาน