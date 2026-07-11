สื่อดังทำพิษ สร้างชื่อสมมุติผู้ต้องหาละเมิด นร. ไปตรงกับชื่อ ผอ.โรงเรียนดังนครปฐม

กลายเป็นอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง ดร.เอกชัย ภูมิระรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่สบายใจ ภายหลังสื่อมวลชนบางสำนักใช้นามสมมุติว่า "เอกชัย" ในการรายงานข่าวผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดนักเรียน จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีชาวเน็ตบางส่วนเข้าใจว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
ดร.เอกชัย ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองอย่างมาก เพราะมีผู้คนโทรศัพท์และส่งข้อความเข้ามาสอบถาม รวมถึงมีการแชร์ข้อมูลพร้อมโยงชื่อของตนในโลกออนไลน์ ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใด ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของทั้งตัวบุคคลและสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
เจ้าตัวย้ำว่า แม้การใช้นามสมมุติจะมีเจตนาปกปิดตัวตนของผู้ต้องหา แต่หากเลือกใช้ชื่อที่ตรงหรือพ้องกับบุคคลจริง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่หรือดำรงตำแหน่งสาธารณะ ก็อาจสร้างความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดร.เอกชัย ยังเรียกร้องให้สื่อมวลชนและผู้เผยแพร่ข่าวสารเพิ่มความรอบคอบในการเลือกใช้นามสมมุติ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกันอีก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เสรีภาพในการนำเสนอข่าวควรดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังระบุว่า หากท้ายที่สุดจำเป็นต้องใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตน ก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอน และหากได้รับค่าเสียหายจากคดี จะนำเงินดังกล่าวไปสมทบทุนพัฒนาอาคารเรียนของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนเห็นตรงกันว่า การใช้นามสมมุติในข่าวอาชญากรรมควรหลีกเลี่ยงชื่อที่อาจไปตรงกับบุคคลจริง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
#News1 รายงาน