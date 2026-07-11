เดือด! อดีตข้าราชการ 33 ปี ชี้ ถ้าบำนาญข้าราชการเป็นภาระ แล้วบำนาญ สส.-สว. เรียกว่าอะไร?

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังจาก นายอภิชาติ กมุทชาติ อดีตข้าราชการ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับภาระงบประมาณด้านบำนาญของข้าราชการ โดยระบุว่า ตนรับราชการมานานถึง 33 ปี เริ่มต้นจากเงินเดือนเพียง 4,500 บาท และส่งเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับราชการ
นายอภิชาติระบุว่า ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการจำนวนมากทำงานรับใช้ประชาชน ทั้งในภาวะปกติและช่วงเกิดภัยพิบัติ โดยยอมรับผลตอบแทนที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับภาคเอกชน เพราะเชื่อมั่นในหลักประกันด้านสวัสดิการและบำนาญหลังเกษียณ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่รัฐกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้รับฟังการอภิปรายที่มีการกล่าวถึงบำนาญข้าราชการว่าเป็นภาระของประเทศ นายอภิชาติระบุว่า ตนได้กลับไปศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางตำแหน่งก็มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือสิทธิประโยชน์หลังพ้นตำแหน่งเช่นกัน จึงตั้งคำถามว่า หากบำนาญของข้าราชการถูกมองว่าเป็นภาระของประเทศ สิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรถูกอธิบายหรือพิจารณาอย่างไร
เจ้าของโพสต์ยังย้ำว่า สิ่งที่ต้องการสื่อสารไม่ใช่การเรียกร้องให้ตัดสิทธิของบุคคลกลุ่มใด แต่ต้องการให้สังคมใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของทุกฝ่าย และไม่ควรเหมารวมว่าบำนาญของข้าราชการเป็นต้นเหตุของปัญหาทางการคลัง โดยไม่พิจารณาภาพรวมของงบประมาณภาครัฐทั้งหมด
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับข้อสังเกตเรื่องความเป็นธรรมในการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ และฝ่ายที่มองว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการถกเถียงบนพื้นฐานของข้อมูลด้านการคลังและกฎหมายอย่างรอบด้าน
#News1 รายงาน