เนื้อแท้แถลงการณ์ด่วน ชี้แจงปมค้างเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายหลังจากที่ News1 ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษของ นายนภศูล รามบุตร หรือ "ตาล" ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์ "เนื้อแท้" ซึ่งออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สาเหตุของการจ่ายเงินเดือนพนักงานล่าช้า และยืนยันว่าบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมให้คำมั่นว่าจะทยอยจ่ายเงินเดือนที่ค้างให้ครบภายในสิ้นเดือนนั้น
ล่าสุด แบรนด์ "เนื้อแท้" ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้บริหารได้เปิดเผยกับทีมข่าว News1 ก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดูแลพนักงาน
ในแถลงการณ์ บริษัทระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลง แต่เกิดจากความผิดพลาดในการคำนวณและบันทึกต้นทุนภายใน ทำให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่บริษัทประเมินไว้ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนสะสมและกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างที่บริษัทกำลังปรับปรุงระบบบัญชีและการบริหารจัดการใหม่
ผู้บริหารยังกล่าวขออภัยพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันว่าอยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และจะทยอยชำระเงินเดือนที่ค้างให้พนักงานทุกคนครบถ้วนโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทได้ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุน ปรับโครงสร้างการบริหาร และระบบการเงินทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต ขณะที่สาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว จะทยอยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อการดำเนินงานมีความพร้อม
ช่วงท้ายของแถลงการณ์ ผู้บริหารได้กล่าวขอโทษพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบริหารธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และโปร่งใส เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายต่อไป
การออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จึงถือเป็นการยืนยันข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผู้บริหารได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว News1 ก่อนหน้านี้ อีกครั้งหนึ่ง
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