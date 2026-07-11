อนุทิน มือลั่น...หรือมีอะไรในกอไผ่? แชร์โพสต์ "ทักษิณช่วยสุริยะ" ก่อนรีบลบ อิอิ

กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แชร์โพสต์จากเพจการเมือง ซึ่งมีเนื้อหาอ้างว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีบทบาทช่วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในการประสานงานแก้ปัญหาการค้ากุ้งกับประเทศมาเลเซีย ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวปรากฏบนเฟซบุ๊กได้ไม่นาน ก็ถูกลบออก ก่อนที่นายอนุทินจะโพสต์ข้อความชี้แจงว่า เป็นการ "เผลอกดแชร์" ไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่ พร้อมระบุว่าหลังได้รับการแจ้งจากผู้สื่อข่าว ก็รีบลบโพสต์ออกทันที
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยหลายคนตั้งคำถามว่า เป็นเพียงความผิดพลาดในการใช้งานโซเชียลมีเดีย หรือมีเหตุผลอื่นอยู่เบื้องหลัง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า การกดแชร์ผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ และไม่ควรตีความเกินกว่าคำชี้แจงของเจ้าตัว
ทั้งนี้ ประเด็นที่ถูกแชร์เป็นเพียงข้อความกล่าวอ้างในโพสต์ของเพจการเมือง ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ถูกพาดพิงถึงรายละเอียดตามเนื้อหาดังกล่าว
แม้เหตุการณ์จะจบลงด้วยการลบโพสต์และคำชี้แจงสั้น ๆ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ทุกความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียของบุคคลสาธารณะ โดยเฉพาะผู้นำประเทศ ยังคงถูกสังคมจับตาอย่างใกล้ชิด และเพียงการกดแชร์เพียงครั้งเดียว ก็อาจกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทั้งโลกออนไลน์
#News1 รายงาน