Social ไทยจุก! รมว.กลาโหมลั่น "ไทย-กัมพูชา แยกขาดจากกันไม่ได้ ผูกพันกันมานาน"
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา โดยระบุว่า "ไทยกับกัมพูชาแยกขาดจากกันไม่ได้" เนื่องจากประชาชนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการค้าขาย ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนตามแนวชายแดน
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ แต่เป็นผลจากการที่ฝ่ายกัมพูชานำประเด็นเรื่องชายแดนไปเชื่อมโยงกับการเมืองภายในประเทศ ทำให้เรื่องที่ควรแก้ไขด้วยการเจรจากลายเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่า จุดยืนของไทยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมเดินหน้าใช้กลไกการเจรจา โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธี และไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนส่งผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดน
พร้อมกันนี้ พล.ท.อดุลย์ ยังย้ำว่า หน้าที่สำคัญของรัฐบาลไทยในเวลานี้ คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนว่า รัฐบาลสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ภายหลังคำให้สัมภาษณ์เผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางการใช้การเจรจาเพื่อลดความตึงเครียด และผู้ที่มองว่ารัฐบาลไทยควรแสดงจุดยืนเรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงอ่อนไหว
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยังคงยืนยันใช้กลไกการหารือและความร่วมมือทวิภาคีในการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของประเทศ
#News1 รายงาน