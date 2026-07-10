ซีอีโอบ.โซลาร์เซลล์ ฟาดขิงอ่อน จำกัด 5 กิโลวัตต์ แทบไม่เหลือไฟขายรัฐ ประชาชนกู้ก็ไม่คุ้ม
ประเด็นโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลัง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด (NEPS) ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า การกำหนดให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์และขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบได้ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ เป็นมาตรการที่แทบไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ลงทุน
นายตรีรัตน์ ระบุว่า บ้านที่เลือกติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส่วนใหญ่จะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในบ้านเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท ส่งผลให้แทบไม่มีไฟฟ้าส่วนเกินเหลือขายคืนให้กับภาครัฐ จึงทำให้รายได้จากการขายไฟไม่มากพอที่จะจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ยังมองว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องอาศัยการกู้เงินเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ หากข้อกำหนดการรับซื้อไฟฟ้ายังคงจำกัดเพียง 5 กิโลวัตต์ ประกอบกับปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายคืนได้มีน้อย จะทำให้ระยะเวลาคืนทุนยาวนานขึ้น และอาจไม่คุ้มค่ากับภาระต้นทุนที่เกิดขึ้น
ซีอีโอ NEPS เสนอว่า หากภาครัฐต้องการผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง ควรพิจารณาปรับเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าให้เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพดานกำลังการผลิตที่เข้าร่วมโครงการ หรือทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในประเทศ ขณะที่ข้อเสนอของภาคเอกชนในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าของผู้ลงทุน ซึ่งยังต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#News1 รายงาน