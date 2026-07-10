7 วัน 5 แผ่นดินไหว! เชียงใหม่–พะเยา ขยับต่อเนื่อง กรมอุตุฯ เฝ้าติดตาม
สถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด หลังข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือเกิดแผ่นดินไหวรวม 5 ครั้ง ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา แม้ทุกเหตุการณ์จะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก แต่ล้วนเกิดขึ้นในพื้นที่แนวรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขนาด 1.7 จากนั้นวันที่ 6 กรกฎาคม เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.1 ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยวันที่ 7 กรกฎาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 1.9 และวันที่ 8 กรกฎาคม บริเวณอำเภอพร้าวอีกครั้ง ขนาด 2.8 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีขนาดมากที่สุดในรอบสัปดาห์
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ความลึกประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
กรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า เหตุการณ์ในจังหวัดพะเยาเกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่มีแนวรอยเลื่อนมีพลังหลายแนวพาดผ่าน จึงสามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กได้เป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำว่า การเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้ง ไม่สามารถนำไปสรุปได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันความเชื่อมโยงดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศและคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากรับรู้แรงสั่นสะเทือนหรือพบเหตุผิดปกติ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการ
#News1 รายงาน