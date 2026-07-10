เดือด! นายกแป้นซัดกลับภราดร แจงละเอียดยิบทุกข้อกล่าวหา
บรรยากาศการเมืองท้องถิ่นร้อนแรงขึ้น หลังนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ "นายกแป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ออกมาตอบโต้กรณีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่
นายกแป้นยืนยันว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เสนอของบประมาณเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายโครงการถูกตัดหรือลดวงเงินในชั้นพิจารณางบประมาณ เหลือเพียงบางรายการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมย้ำว่า การระบุว่าเทศบาลไม่ได้ของบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เทศบาลมีอยู่
ส่วนประเด็นการขอจัดซื้อเจ็ตสกี นายกแป้นชี้แจงว่า เป็นข้อเสนอเพื่อใช้ในภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัย แต่โครงการดังกล่าวถูกตัดออกจากการพิจารณา จึงไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ ขณะที่โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นโครงการในสมัยผู้บริหารชุดก่อน ไม่ใช่การดำเนินงานในยุคของตน
นอกจากนี้ นายกแป้นยังระบุว่า เงินสะสมของเทศบาลที่มีการกล่าวถึงนั้น ได้ถูกนำไปใช้ฟื้นฟูเมืองหลังเหตุอุทกภัย ทั้งการซ่อมแซมโรงเรียน ถนน ระบบสาธารณูปโภค และการขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ทำให้ยอดเงินคงเหลือลดลงตามภารกิจที่ดำเนินการ
ด้านนายภราดรยังคงยืนยันข้อมูลของฝ่ายรัฐบาล และระบุว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำของบประมาณเป็นไปตามเอกสารที่มีการเสนอเข้ามา ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อถกเถียงระหว่างทั้งสองฝ่าย และยังต้องรอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
#News1 รายงาน