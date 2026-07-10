ดร.เอกชัย "นครปฐม" ไม่ทน! โวยสื่อใช้นามสมมุติพ้องชื่อผู้ต้องหาละเมิด นร. ชาวเน็ตแห่โยงจนเสียชื่อ
กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลัง **ดร.เอกชัย ภูมิระรื่น** ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง **ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม** ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่สบายใจ กรณีสื่อมวลชนบางสำนักใช้นามสมมุติว่า **"เอกชัย"** ในการรายงานข่าวผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิด **นร.** จนเกิดความเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ และมีผู้ใช้โซเชียลบางส่วนเชื่อมโยงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตน
ดร.เอกชัย ระบุว่า ในช่วงเวลาที่สังคมให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ควรละเลยประเด็นเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ผลิตและผู้เผยแพร่ข่าวสาร เพราะเมื่อความรวดเร็วในการนำเสนอมีความสำคัญมากกว่าความถูกต้องและความรอบคอบ อาจสร้างความเสียหายต่อผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้สื่อจะใช้นามสมมุติ แต่หากเป็นชื่อที่พ้องกับบุคคลจริง ประกอบกับรายละเอียดแวดล้อมที่ทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมโยงหรือค้นหาต่อได้ ก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
นอกจากนี้ ดร.เอกชัย ยังตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่ข้อมูลว่า หากการนำเสนอข่าวที่ขาดความรอบคอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมย้ำว่า เสรีภาพในการสื่อสารควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น
ในโพสต์ดังกล่าว ยังระบุว่า หากท้ายที่สุดจำเป็นต้องใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความถูกต้องของตนเอง ก็จะถือเป็นอีกบทเรียนสำคัญของสังคมเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเสนอข่าว พร้อมระบุว่า หากได้รับค่าเสียหายจากการดำเนินคดี จะนำเงินดังกล่าวไปสมทบทุนเพื่อพัฒนาอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
ภายหลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนเห็นด้วยว่าการใช้นามสมมุติในการรายงานข่าว ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่พ้องกับบุคคลจริง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นที่รู้จักในสังคม เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
#News1 รายงาน