เดือดกลางโซเชียล! กันจอมพลังโพสต์ อย่าส่งต่อสิ่งไม่ดีให้สังคม ชาวเน็ตโยงโหนกระแส
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อีกครั้ง หลัง กันจอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
"มันคือเรื่องจริงนะ ถ้าเราสนับสนุนพวกคนเลว พวกสร้างปัญหาให้สังคม จนเป็นเรื่องปกติ ความเลวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไปด้วย อย่าส่งต่อสิ่งไม่ดีให้สังคม หยุดสนับสนุนและชุบตัวให้คนเลว"
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนไม่น้อยเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนนำไปเชื่อมโยงกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายการโหนกระแส ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา จากกรณีการนำบุคคลซึ่งตกเป็นประเด็นดราม่าหรือข้อถกเถียงในสังคมมาออกรายการ จนเกิดข้อถกเถียงว่าการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับพื้นที่สื่อและความสนใจเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีกระแสเชื่อมโยงไปถึงกรณีคลิปไวรัลที่มียอดรับชมหลายสิบล้านครั้ง รวมถึงประเด็นที่มีค่ายเพลงบางแห่งดึงบุคคลที่ตกเป็นข่าวมาทำผลงานในวงการบันเทิง ซึ่งยิ่งทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า การให้พื้นที่กับผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ อาจส่งผลให้เกิดการสร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม กันจอมพลังไม่ได้ระบุชื่อบุคคล รายการโทรทัศน์ หรือหน่วยงานใดไว้ในโพสต์ดังกล่าวโดยตรง ทำให้การเชื่อมโยงไปยังประเด็นต่าง ๆ เป็นความคิดเห็นและการตีความของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าตัวว่าหมายถึงกรณีใดเป็นการเฉพาะ
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแชร์ข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดว่าไม่ควรสนับสนุนผู้สร้างปัญหาให้สังคม และอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่การนำเสนอควรอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
#News1 รายงาน