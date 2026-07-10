อึ้ง! พ่อแม่จีนอยากให้ลูกเป็นคนไทย สอบพบผู้เยาว์ 2 สัญชาติ กว่า 1,000 คน ลุยตรวจสิทธิ์ถอนสัญชาติ
การขยายผลตรวจสอบเครือข่ายการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยมิชอบ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลังเจ้าหน้าที่พบข้อมูลผู้เยาว์ที่มีสถานะถือสองสัญชาติ ไทย–จีน มากกว่า 1,000 คน โดยผู้เยาว์ที่พบมีอายุสูงสุดประมาณ 13 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เป็นรายบุคคล หากพบว่าได้รับสัญชาติไทยโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
คดีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยผ่านกระบวนการรับรองบุตรและการแจ้งข้อมูลทางทะเบียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี และมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้เยาว์ที่มีสถานะถือสองสัญชาติ ไทย–จีน มากกว่า 1,000 คน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ยังไม่มีการเพิกถอนสัญชาติผู้ใดในขณะนี้ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ทั้งเอกสารการเกิด การรับรองบุตร และข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อพิสูจน์ว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
หากผลการตรวจสอบพบว่า ผู้เยาว์รายใดได้รับสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จในการขอรับสิทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลในเครือข่าย เพื่อพิจารณาว่ามีการนำสถานะทางทะเบียนไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ การตรวจสอบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎร และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทย โดยการเพิกถอนสิทธิ์จะดำเนินการเฉพาะรายที่ผลการตรวจสอบยืนยันว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
#News1 รายงาน