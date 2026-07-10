เพจดังบ้านฉางลั่น! ไม่ได้โทษเฮียหนุ่ม แต่โหนกระแสเป็นเวทีปั้นพวกชั้นต่ำให้ได้แสง
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเพจ เอสเคเค บ้านฉางรีสอร์ท โพสต์ข้อความระบุว่า
"ไม่ได้โทษเฮียหนุ่มนะ แต่โหนกระแสแม่งกลายเป็นเวทีปั้นพวกชั้นต่ำให้ได้แสงไปซะแล้ว"
โพสต์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเกิดกระแสไวรัลจากกรณีคลิปเปิดโปงความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ซึ่งมียอดรับชมกว่า 70 ล้านครั้ง และต่อมาหญิงที่ตกเป็นกระแสข่าวได้รับโอกาสเข้าสู่วงการเพลงกับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ว่า บุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับได้รับชื่อเสียงและโอกาสจากกระแสดราม่า
แม้เพจเอสเคเค บ้านฉางรีสอร์ท จะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ไว้โดยตรง แต่ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากต่างเชื่อมโยงข้อความดังกล่าวไปยังกรณีไวรัลที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ พร้อมตั้งคำถามว่า สื่อควรมีบทบาทอย่างไรในการนำเสนอประเด็นที่อาจทำให้ผู้ตกเป็นข่าวได้รับพื้นที่สาธารณะและต่อยอดเป็นชื่อเสียงหรือรายได้
ขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าหน้าที่ของสื่อคือการนำเสนอข้อเท็จจริงและเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจง ส่วนการที่บุคคลใดจะได้รับความนิยม โอกาสทางอาชีพ หรือถูกชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงหลังเป็นข่าว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังและเป็นการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง
จนถึงขณะนี้ เพจเอสเคเค บ้านฉางรีสอร์ท ยังไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าข้อความดังกล่าวต้องการสื่อถึงกรณีใดเป็นการเฉพาะ และยังไม่มีความเห็นจากรายการโหนกระแส หรือผู้ดำเนินรายการต่อประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถกเถียงในสังคมว่า การนำเสนอข่าวหรือดราม่าบนสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ อาจส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นข่าวได้รับทั้งแรงวิจารณ์และโอกาสใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่สังคมมีความเห็นแตกต่างกัน
#News1 รายงาน