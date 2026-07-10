แฉสนั่น! แต่ใครหว่า? เพจ STRONG อ้างซื้อตำแหน่งปี 65 ก่อนรับเงินทอนดูงาน โครงการละ 1.5 แสน ซุกทองคำแท่ง
เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อความปริศนาเกี่ยวกับข้าราชการรายหนึ่ง โดยอ้างว่าเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2565 ก่อนใช้โครงการศึกษาดูงานเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐ พร้อมระบุว่า มีการจัดโครงการศึกษาดูงานในลักษณะแฝงการท่องเที่ยวปีละประมาณ 10 โครงการ และมีการรับ "เงินทอน" จากแต่ละโครงการเฉลี่ยราว 150,000 บาท ก่อนนำเงินไปทยอยซื้อทองคำแท่งเก็บสะสมไว้
แม้เพจจะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลดังกล่าวได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลายคนตั้งคำถามว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างเป็นใคร และอยู่ในหน่วยงานใด เนื่องจากลักษณะของการกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือบริหารโครงการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นงบประมาณที่หลายหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเป็นประจำ
ขณะเดียวกัน มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นเรื่องจริง ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างอาจเป็นข้าราชการระดับบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการผลักดันและกำกับโครงการศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการวิเคราะห์ของผู้ใช้งานโซเชียล และยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐมายืนยัน
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงรูปแบบการจัดโครงการศึกษาดูงานว่า โดยปกติการดำเนินโครงการต้องมีค่าใช้จ่ายหลายด้าน ทั้งค่ารถ ที่พัก อาหาร วิทยากร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงต้องจัดทำรายงานผลและปฏิบัติตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด จึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากจะมีการรับเงินทอนในระดับโครงการละ 150,000 บาทจริง ย่อมต้องผ่านกระบวนการที่ผิดปกติ และเป็นเรื่องที่หน่วยงานตรวจสอบควรเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวผู้ถูกกล่าวอ้างได้ ขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐออกมายืนยันว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ สังคมยังคงจับตาว่า เพจ STRONG จะเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้หรือไม่ และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างไรต่อไป
#News1 รายงาน