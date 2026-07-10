ขนหัวลุก? รองนายกฯ "ปกรณ์" สวนกระแส ลั่น! เออรีรีไทร์ ขรก.อาจไม่ต้องใช้ ไล่ออกแทนง่ายกว่า
รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการปราบปรามการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการ หลังกรณีการทุจริตสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตา โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิรูประบบสอบราชการและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
นายปกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการว่า รัฐบาลเตรียมผลักดัน 5 มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบราชการ เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดสอบ การคัดเลือกบุคลากร ไปจนถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบการทุจริตจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ นายปกรณ์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า
"ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ล้างบ้านกันสักที บางทีเออรีรีไทร์อาจไม่ต้องใช้ แต่ใช้ไล่ออกแทนง่ายกว่า"
พร้อมย้ำว่า ผู้ที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์หรือเอื้อให้เกิดการทุจริต ไม่ควรได้รับโอกาสอยู่ในระบบราชการต่อไป เพราะนอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนแล้ว ยังเป็นการเอาเปรียบผู้ที่เข้าสอบด้วยความสามารถและความสุจริต
รองนายกรัฐมนตรียังระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้จัดสอบ หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำหรับ 5 มาตรการที่รัฐบาลเตรียมผลักดัน จะมุ่งเน้นการปิดช่องโหว่ของระบบสอบ เพิ่มมาตรฐานความโปร่งใส ยกระดับบทลงโทษผู้กระทำผิด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบราชการ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบทุกคน
#News1 รายงาน