โป๊ะมั้ย! "ภราดร" ฟาดนายกแป้น งบปี 70 หาดใหญ่ไม่ขอแก้น้ำท่วม แต่ขอสร้างถนน-ซื้อเจ็ตสกี
ประเด็นงบประมาณปี 2570 ของพื้นที่หาดใหญ่ยังคงร้อนแรง หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงพร้อมโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยยืนยันว่า ข้อเท็จจริงไม่ใช่การที่รัฐบาลตัดงบแก้น้ำท่วม แต่เป็นเพราะคำของบประมาณจากพื้นที่ไม่ได้เสนอแผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเข้ามา
นายภราดร ระบุว่า จากการตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หาดใหญ่ กลับไม่พบโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขณะที่มีการเสนอของบในโครงการอื่น เช่น การก่อสร้างถนน ห้องเรียนอัจฉริยะ รวมถึงโครงการจัดซื้อเจ็ตสกี วงเงินประมาณ 8 ล้านบาท จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการเสนอแผนแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง
พร้อมกันนี้ นายภราดร ยังโยนคำถามไปถึง "นายกแป้น" ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ว่าเหตุใดจึงไม่มีการจัดทำหรือผลักดันโครงการป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่กระบวนการของบประมาณ พร้อมระบุว่า หากไม่มีการเสนอคำของบ ก็ย่อมไม่สามารถกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นฝ่ายตัดงบได้
ช่วงหนึ่งของการชี้แจง นายภราดร กล่าวอย่างดุเดือดว่า "คนเก่งไม่กลัว แต่กลัวคนโกหก ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ" พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพื่อปรับปรุงคลอง ร.1 วงเงินประมาณ 457 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม ข้อชี้แจงดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ฝ่ายท้องถิ่นและผู้ที่ถูกพาดพิงยังสามารถออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนของตนได้ เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลครบทุกด้านเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
#News1 รายงาน