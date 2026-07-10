กัญชาไทยดังอีกแล้ว! สาวฟิลิปปินส์ขนช่อดอก 14 ห่อ ร่วม 14.5 กก. รวบคาสนามบินภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาคู จับกุมหญิงชาวฟิลิปปินส์ อายุ 18 ปี ขณะเตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หลังตรวจพบช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางจำนวน **14 ห่อ** น้ำหนักรวมประมาณ **14.5 กิโลกรัม** ซุกซ่อนในถุงสูญญากาศ เพื่ออำพรางกลิ่นและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาซุกซ่อนช่อดอกกัญชาไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระ ก่อนเชิญตัวเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดเป็นของตนเอง
นอกจากคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมหญิงชาวไทยอีกราย ซึ่งลักลอบขนช่อดอกกัญชาอีก **16 ห่อ** น้ำหนักประมาณ **17.6 กิโลกรัม** ทำให้ของกลางทั้งสองคดีมีจำนวนรวมกว่า **32 กิโลกรัม** ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้กัญชาจะถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดในประเทศไทยในบางเงื่อนไข แต่การนำช่อดอกกัญชาออกนอกราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดทั้งตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญ หลังที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบความพยายามลักลอบขนช่อดอกกัญชาออกนอกประเทศหลายครั้ง โดยเฉพาะผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศ จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระและผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งออกผิดกฎหมาย
#News1 รายงาน