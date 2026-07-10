โครตพีค! เสาไฟอมตะ ปมเสาไฟกลางรางน้ำสรุป ไม่ย้ายเสาไฟ แต่ขยายรางให้ใหญ่ขึ้น
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การก่อสร้างท่อระบายน้ำบนทางหลวงหมายเลข 227 ช่วงวาริชภูมิ–พังโคน จังหวัดสกลนคร หลังพบว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางแนวรางระบายน้ำ จนกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการก่อสร้าง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนะให้เร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนั้น
ล่าสุด เพจ "คนข่าวสกลนคร" รายงานว่า แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาและทีมช่างเข้าดำเนินการแก้ไขหน้างานเป็นการเร่งด่วน โดยเลือกแนวทางไม่ย้ายเสาไฟฟ้า แต่ใช้วิธีขยายคลองระบายน้ำบริเวณรอบเสาไฟฟ้าให้กว้างขึ้นทั้งสองด้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากภาพการดำเนินงาน พบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตั้งแบบและเตรียมเทคอนกรีต เพื่อขยายช่องระบายน้ำตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ โดยยังคงไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของโครงการและใช้งบประมาณเดิม
ก่อนหน้านี้ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 ชี้แจงว่า การย้ายตำแหน่งเสาไฟฟ้าทำได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รวมถึงแนวท่อประปาหลักที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าว จึงเลือกแนวทางปรับปรุงรางระบายน้ำแทน ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องรื้อย้ายเสาไฟ
การเร่งดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมขัง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าว
**ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจคนข่าวสกลนคร**
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