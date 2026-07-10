"ของเล่นปีศาจ" ทะลักไทย! รัดเกล้าจี้คุมแพลตฟอร์มออนไลน์ ปกป้องลูกหลานรับสารพิษไม่รู้ตัว
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายรายงานประจำปีของสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยแสดงความกังวลต่อการไหลเข้าของสินค้าจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ ซึ่งอาจมีสินค้าบางประเภทที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
นางรัดเกล้าระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้เสี่ยงเพียงการถูกหลอกซื้อสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา แต่ยังอาจเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสินค้าบางประเภทที่วางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะของเล่นนุ่มนิ่ม หรือ Squishy ซึ่งกำลังได้รับความนิยม แม้ภายนอกจะดูปลอดภัย แต่มีรายงานจากต่างประเทศว่าของเล่นบางรายการตรวจพบสารเคมีอันตราย เช่น สารพาทาเลต (Phthalates) และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ตับ ไต และสุขภาพในระยะยาว หากไม่ได้มาตรฐานการผลิต
นางรัดเกล้าตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันสินค้าจำนวนมากถูกนำเข้ามาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ แต่หลายแพลตฟอร์มไม่มีผู้รับผิดชอบหรือสำนักงานในประเทศไทย ทำให้เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคเรียกร้องความรับผิดชอบได้ยาก จึงเสนอให้มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการออนไลน์อย่างจริงจัง พร้อมผลักดันให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่มการสุ่มตรวจสินค้านำเข้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเสนอให้สภาองค์กรของผู้บริโภคขยายบทบาทจากการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือกรณีถูกหลอกซื้อสินค้า ไปสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสินค้าที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อสินค้า
นางรัดเกล้าย้ำว่า การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลไม่ควรหยุดอยู่เพียงการคืนเงินหรือชดเชยความเสียหาย แต่ต้องป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง เพราะเมื่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ความเสียหายอาจไม่สามารถชดเชยได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว
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