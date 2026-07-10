รัฐบาลต้องฟัง! อ.หมอชี้รับ 5 แรงกระแทก ปฏิรูปสิทธิข้าราชการแบบหักดิบ รพ.รัฐอ่วมแน่
นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กถึงกระแสแนวคิดการปฏิรูประบบสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยเตือนว่า หากมีการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนสิทธิแบบกะทันหันโดยไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอ อาจสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบสาธารณสุขไทย พร้อมสรุป 5 ผลกระทบสำคัญที่รัฐบาลควรนำไปพิจารณา
ประเด็นแรกคือ ผลกระทบด้านการเงินของโรงพยาบาลรัฐ เนื่องจากปัจจุบันสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นระบบที่ชดเชยค่ารักษาตามต้นทุนจริง ทำให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย์หลายแห่งมีรายได้จากผู้ป่วยกลุ่มนี้ หากยกเลิกสิทธิ โรงพยาบาลอาจสูญเสียรายได้ทันที ส่งผลต่อการจัดซื้อยา เครื่องมือแพทย์ การจ้างบุคลากร และการพัฒนาบริการ
ประเด็นที่สองคือ ผลกระทบต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนเข้าสู่ระบบส่งต่อของบัตรทองหรือประกันสังคม ทำให้การรักษาขาดความต่อเนื่อง ต้องเปลี่ยนแพทย์ประจำ และอาจไม่สามารถเข้าถึงยาบางรายการได้เหมือนเดิม
ประเด็นที่สามคือ ผลต่อบุคลากรทางการแพทย์ หากรายได้ของโรงพยาบาลรัฐลดลง ย่อมกระทบค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการทำงาน ส่งผลให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขบางส่วนอาจย้ายไปทำงานในภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบรัฐ
นพ.สมศักดิ์ยังระบุว่า การปฏิรูประบบอาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุนในระยะยาว แต่ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมเตรียมงบประมาณ ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบส่งต่อ และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม มิฉะนั้นอาจเกิดวิกฤตต่อทั้งโรงพยาบาล ผู้ป่วย และระบบสาธารณสุขของประเทศ
พร้อมกันนี้ นพ.สมศักดิ์ย้ำว่า การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ไม่ควรดำเนินการแบบ "หักดิบ" เพราะต้นทุนที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เพียงตัวเลขงบประมาณ หากแต่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนและเสถียรภาพของระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว
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