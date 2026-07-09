ถือบัตรคนจนเฮ รัฐถอย เกษตรกรผู้ชรามีโอกาสผ่านเกณฑ์มากขึ้น ลูกส่งเสียไม่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่กำลังรอผลการคัดกรองมีเฮ หลังกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเงื่อนไขสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ไม่นำหนี้ภาคเกษตรมารวมกับเกณฑ์หนี้ไม่เกิน 100,000 บาท และยกเลิกการใช้เกณฑ์ลูกที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่มาตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุ
กระทรวงการคลังระบุว่า หนี้ภาคเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากหนี้อุปโภคบริโภคทั่วไป เนื่องจากเป็นเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและบางส่วนเกิดจากมาตรการช่วยเหลือภัยพิบัติ จึงไม่ควรถูกนำมานับรวมเป็นเหตุให้ประชาชนหลุดเกณฑ์รับสวัสดิการ ขณะเดียวกัน การที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ก็ไม่ควรเป็นเหตุให้พ่อแม่สูญเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกัน
การปรับเกณฑ์ครั้งนี้ส่งผลให้เกษตรกร ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่เคยกังวลว่าจะถูกตัดสิทธิ์จากเงื่อนไขดังกล่าว มีโอกาสผ่านการคัดกรองเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนกว่า 19 ล้านรายเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐประมาณ 40 แห่ง ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอเปิดโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เพื่อรองรับผู้ที่ตกเกณฑ์บางส่วน ให้สามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเพิ่มเติม โดยรายละเอียดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันไป
#NEWS1 รายงาน