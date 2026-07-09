สภาพอากาศสุดขั้วสะเทือนจีน น้ำท่วม ทอร์นาโด ดินถล่ม เกิดพร้อมกันในหลายมณฑล มหาพายุลูกใหม่กำลังจะเข้า
จีนกำลังเผชิญวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่พร้อมกัน หลังเกิดทั้งฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน พายุทอร์นาโด และดินถล่มในหลายมณฑล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 20 ราย บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ขณะที่ทางการจีนประกาศยกระดับการรับมือภัยพิบัติ และเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง โดย สำนักข่าว Times of India รายงานว่า หลายเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งบ้านเรือน ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
ขณะเดียวกัน พื้นที่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งเพิ่งได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น "ไมสัก" ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู แต่กลับต้องเผชิญความกดดันรอบใหม่ เมื่อซูเปอร์ไต้ฝุ่น "บาวี" กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันและชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยน ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า พายุลูกใหม่อาจซ้ำเติมพื้นที่ที่ยังไม่ทันฟื้นตัว โดย สำนักข่าว Reuters ระบุว่า บาวีมีแนวโน้มเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี
รายงานระบุว่า ทางการจีนได้สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ดินถล่ม และแม่น้ำสายสำคัญที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลได้รับคำเตือนให้ติดตามประกาศของทางการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พายุมีแนวโน้มทวีกำลังอย่างรวดเร็ว และทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเกิดบ่อยและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้จีนต้องรับมือกับภัยธรรมชาติหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน ทั้งน้ำท่วม พายุหมุน ดินถล่ม และพายุไต้ฝุ่นที่กำลังจะขึ้นฝั่ง
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