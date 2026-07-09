วิบัติซ้ำ! จีนเพิ่งจม "ไมสัก" ซูเปอร์ไต้ฝุ่น "บาวี" มหึมากำลังมา
จีนยังเผชิญวิกฤตภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง หลังหลายพื้นที่ทางตอนใต้เพิ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุไมสัก ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ดินถล่ม และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ล่าสุด ซูเปอร์ไต้ฝุ่น "บาวี" กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันและชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนของจีน ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยเดิมอีกระลอก โดย สำนักข่าว Reuters รายงานว่า พายุลูกนี้อาจเป็นหนึ่งในไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี
ทางการจีน ไต้หวัน และจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น ต่างเร่งยกระดับมาตรการรับมือ ทั้งการอพยพประชาชน ยกเลิกเที่ยวบิน นำเรือประมงเข้าฝั่ง เตรียมกระสอบทราย และจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยไว้ล่วงหน้า เนื่องจากแบบจำลองสภาพอากาศชี้ว่า บาวีอาจสร้างฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง คลื่นสูง และพายุซัดฝั่งในหลายพื้นที่ โดย สำนักข่าว Reuters ระบุว่า พายุมีขนาดใหญ่มากและเส้นทางยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะที่สถานการณ์จากพายุไมสักยังไม่คลี่คลาย สำนักข่าว AP รายงานว่า น้ำท่วมในพื้นที่กว่างซีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 ราย สูญหายอีกหลายราย ประชาชนกว่า 130,000 คนต้องอพยพ บ้านเรือน ถนน และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่หลายพันนายยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการก่อตัวของพายุ ทำให้บาวีทวีกำลังอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้ฤดูไต้ฝุ่นปีนี้รุนแรงกว่าค่าเฉลี่ย โดย สำนักข่าว Reuters ระบุว่า จีนอาจต้องเผชิญไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งหลายลูกในเดือนนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้น
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