อาชีพใหม่ ได้สูงสุด 2.5 แสน แค่แจ้งเบาะแส เฮโรอีน เค ม้าและฯลฯ รัฐปกปิดตัวตนให้
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามยาเสพติด โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อคดี ตามประกาศกระทรวงยุติธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าตอบแทนจะคำนวณตามชนิดและปริมาณของยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ เช่น เฮโรอีนได้รับค่าตอบแทน 25 บาทต่อกรัม คีตามีน 10 บาทต่อกรัม มอร์ฟีนและโคเคน 5 บาทต่อกรัม ส่วนแอมเฟตามีนชนิดเม็ดได้รับค่าตอบแทนเม็ดละ 50 สตางค์ และชนิดผงคิดตามปริมาณสารบริสุทธิ์ ทั้งนี้การจ่ายเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ประชาชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่า มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินค่าตอบแทนและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมหรือยึดของกลางได้จริง และการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนจะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงยุติธรรม โดยไม่ได้จ่ายให้ผู้แจ้งทุกกรณีโดยอัตโนมัติ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติตามขั้นตอนของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ
#NEWS1 รายงาน