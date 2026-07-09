164 ลูกจีนดำ อาศัยพ่อไทยทิพย์ จนท.ไทยเต็มใจบริการ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ครบจบในที่เดียว
ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขยายผลคดีขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ หลังพบเครือข่ายลักลอบสวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้บุคคลสัญชาติจีน โดยล่าสุดตรวจพบผู้เกี่ยวข้องแล้ว 164 ราย ที่ใช้วิธีอาศัย "พ่อไทยทิพย์" เพื่อออกสูติบัตรและดำเนินการด้านทะเบียนโดยมิชอบ
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการดำเนินงานเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่จัดหาชายไทยมาจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีน รับรองบุตรอันเป็นเท็จ ก่อนนำข้อมูลไปแจ้งเกิด ออกสูติบัตร และแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร เพื่อให้สามารถใช้สิทธิอ้างอิงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยได้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การขยายผลครั้งนี้พบความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐบางราย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งเกิด การออกสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส และการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน จนนำไปสู่การออกหมายจับและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหลายรายแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเตรียมเข้าตรวจค้นบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่ตามทะเบียนของบุคคลในเครือข่าย รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน นายหน้า และผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม เพื่อขยายผลว่ามีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกกี่ราย และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องเพิ่มหรือไม่
#NEWS1 รายงาน