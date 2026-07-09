ล้างบางขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ จนท.รัฐเอี่ยว ปลอมสูติบัตร เอื้อ "จีนดำ" ได้สัญชาติไทย
ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ร่วมกับกรมการปกครอง เดินหน้าขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ หลังพบเครือข่ายลักลอบปลอมเอกสารการเกิดและออกสูติบัตรโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลสัญชาติจีนได้รับสิทธิและสัญชาติไทยโดยผิดกฎหมาย พร้อมจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องหลายราย
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาชายไทยมาจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีน จัดทำเอกสารแจ้งเกิดอันเป็นเท็จ ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรและออกสูติบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอสัญชาติไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายถูกกล่าวหาว่าเข้าไปอำนวยความสะดวกและรับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของคดีเกิดจากการตรวจพบความผิดปกติของเอกสารเด็กชาวจีนรายหนึ่ง ก่อนขยายผลจนพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา และพบการออกสูติบัตรโดยมิชอบหลายสิบราย ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีผู้เกี่ยวข้องและเอกสารที่ออกโดยมิชอบอีกจำนวนเท่าใด
เบื้องต้น มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียน และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รวม 3 ราย พร้อมแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การปลอมและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ รวมถึงความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตำรวจยืนยันว่าจะเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ทั้งผู้ว่าจ้าง นายหน้า และเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
#NEWS1 รายงาน