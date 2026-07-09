“เปรียว” หนุ่มน้อยหัวใจกตัญญู ยอมออกจากการเรียน มาเดินขายพวงมาลัยหารายได้ดูแลแม่และยายที่ไม่แข็งแรง!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.นครราชสีมา เพื่อรู้จัก “เปรียว” หนุ่มน้อยหัวใจกตัญญู ที่อยู่ในวัยแค่ 16 แต่ยอมออกจากการเรียน เพื่อทำงานเป็นเสาหลักหารายได้ดูแลแม่และยายที่ร่างกายไม่แข็งแรง
กำพร้าพ่อตั้งแต่เด็ก!
ปัจจุบัน พิตติพล อุดมเดช หรือเปรียว อาศัยอยู่กับแม่และยาย“พ่อหย่าร้างกับแม่ ตอนผมประมาณ ป.1 (ถาม-ในการไม่มีพ่อ มันส่งผลต่อชีวิตของเปรียวไหม เรารู้สึกขาดความอบอุ่นหรือขาดที่พึ่งพิงไหม?) ความอบอุ่นก็มี ก็ขาดเห็นพ่อคนอื่นเขารักลูก”
ด้านพัชรินทร์ พรหมธิดา แม่ของเปรียว ถูกโรคภัยเล่นงานถึงขั้นต้องตัดขาขวา และใส่ขาปลอมมาหลายปีแล้ว
“เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ 27 ปี พอมันเป็นนานไป สภาพร่างกายระบบข้างในก็เริ่มเสื่อม โรคแทรกซ้อนก็เริ่มตามมา จากทีแรกเบาหวาน ก็มาเป็นไขมัน มาเป็นความดัน พอความดันสูง เราคุมไม่ค่อยได้ ก็มาเป็นโรคไต ถึงขั้นฟอก (ถาม-ความรุนแรงของโรคที่เราเป็นถึงขั้นตัดขานี่กี่ปีแล้ว?) ประมาณ 7-8 ปี ตัดขามา”
ขณะที่ยายของเปรียว เรี่ยวแรงก็เริ่มอ่อนล้า “แกไม่มีโรค มีแค่ขาชา ขาไม่รู้สึก ขาไม่ค่อยมีแรง”
สมัยก่อน ตอนที่แม่ของเปรียวยังแข็งแรง สุขภาพยังไม่มีปัญหามากนัก แม่ก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่“ทีแรกไปเป็นแคดดี้ก่อน แคดดี้ทีนี้ก็รู้จักนายประจำ แกก็ดึงไปทำที่มาบตาพุด เป็นเซฟตี้ เพราะรายได้ไม่เหมือนกัน อย่างทำงานประจำเขาก็มีเงินเดือน อย่างแคดดี้นี่รายวัน วันไหนมีรอบได้ออก ก็ได้ออก แกก็เลยว่าไปอยู่กับแก บริษัทของแฟนแกเอง เขาเป็นเกาหลี แกก็ดึงไป เป็นงานประจำ เป็นเงินเดือน ทีนี้เราไปอยู่ตรงนั้นเป็นเซฟตี้ เราก็ต้องทำงานขึ้นที่สูงประจำ ใส่รองเท้าเซฟตี้ มันก็มีผลกับคนเป็นเบาหวาน มันถูมันอะไร ก็ทำให้ขาเป็นแผล เป็นแผลเรื้อรังมาประมาณ 3-4 ปี ก็ได้ตัด”
เบาหวานไม่ได้ทำให้แม่แค่ถูกตัดขาไปแล้ว 1 ข้าง แต่ยังส่งผลให้แม่ตาบอดแล้ว 1 ข้าง
“พอต้องเสียขา ก็ได้ออกจากงาน และสายตาก็เริ่มไม่ดี เริ่มมัว เริ่มมองไม่เห็น ตอนนี้ข้างขวานี่บอดแล้ว ข้างซ้ายจะมัวๆ แทบจะมองไม่เห็น อย่างมองไปนี่ หน้าก็มองไม่เห็น แต่ถ้าเป็นของเป็นรูปร่าง ก็พอมองเห็น พอออกจากงานก็ขาดรายได้ ทำงานแบบคนปกติไม่ได้แล้ว เพราะการเดินก็ไม่สะดวก ต้องมีคนพยุงหรือไม่เราก็ต้องใช้รถเข็นพาเดิน เพื่อไม่ให้ล้ม พอออกจากงาน ก็ย้ายกลับมาอยู่บ้าน และเพิ่งมาฟอกไตตอนกลับมาอยู่บ้าน ไปฟอกไตที่ รพ.บัวใหญ่”
นอกจากช่วยงานบ้านแล้ว เปรียวยังเป็นที่พึ่งพิงให้กับแม่และยายด้วย“เวลายายเข้าห้องน้ำ ก็จูงแกเข้าไป เพราะแกมองไม่เห็น พอแกเข้าเสร็จ แกก็จะเรียกให้มารับ ส่วนแม่ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ 3 วัน มีจันทร์-พุธ-ศุกร์ (ถาม-แล้วเวลาไปฟอกไตไปยังไง?) ขี่ซาเล้งไป ผมพาแม่ไป (ถาม-รู้สึกยังไงกับการต้องพาแม่ไป รพ.?) แต่ก่อนก็กลัว ขี่รถไม่แข็ง แต่หลังๆ ก็เฉยๆ (ถาม-ไปไกลไหม?) ก็ไกล น่าจะ 30 นาทีไปถึง และรอแม่ฟอกอีก 4 ชั่วโมง”
เมื่อบ้านมีแต่คนป่วยและคนชรา ไร้เสาหลักหารายได้ เปรียวตัดสินใจออกจากการเรียน เพื่อทำหน้าลูกของแม่และหลานของยายให้เต็มที่ รวมทั้งเป็นเสาหลักทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง
“(ถาม-ที่ผ่านมา การเรียนของเปรียวเป็นยังไงบ้าง?) ต้องรอแก้ 0 (ถาม-จริงๆ ตอนนี้ต้องจบ ม.3 แล้วใช่ไหม?) ครับ (ถาม-แล้วยังติด 0 กี่ตัว?) เหลือ 2 ตัว แก้ไปแล้ว 5 ตัว (ถาม-ทำไมถึงติด 0 เยอะจังเลย?) สมองมันไม่ดีเหมือนคนอื่น และต้องพาแม่ไป รพ.ก็เลยขาดเรียนบ้าง”
“(ถาม-ตอนที่ตัดสินใจออกจากการเรียน ไม่เรียนต่อ รู้สึกยังไงบ้าง?) ก็รู้สึกว่า บ้านไม่ค่อยไม่มีตังค์ เลยออกดีกว่า (ถาม-คิดถึงเพื่อนๆ ที่โรงเรียนไหม?) ก็มีบ้าง (ถาม-รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่?) แต่ก่อนก็ทำไมถึงไม่ได้เรียน แทนที่จะได้ไปเรียน ต้องพาแม่ไป (ถาม-รู้สึกเสียใจโอกาสที่เสียไปกับการดูแลแม่ไหม?) ก็เสียใจ (ถาม-แล้วเสียดายไหม?) เสียดาย (ถาม-ถ้าแม่ไม่ป่วย คิดว่าจะมีปัญหาการเรียนแบบนี้ไหม?) ไม่ ก็น่าจะจบพร้อมเพื่อน”
ทุกวัน เปรียวจะขี่ซาเล้งไปที่สี่แยกไฟแดงสีดา เพื่อเดินเร่ขายพวงมาลัย“(ถาม-แม่กับน้องขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงนี้มานานหรือยัง?) ขายมาตั้งแต่น้องอยู่ ม.1 ประมาณ 3 ปีกว่า”
“(ถาม-วันนี้เปรียวเตรียมอะไรมาขายบ้าง?) มีพวงมาลัย กับตะคร้อ (ถาม-เป็นผลไม้หรือ?) ใช่ครับ ถุงละ 40 พวงมาลัยพวงละ 20 (ถาม-เคยประสบอุบัติเหตุจากการทำงานไหม?) แต่ก่อนเหมือนรถขนน้ำมัน ไฟมันเร็ว เดินไป รถขนน้ำมันมาเร็ว เกือบชน แต่ไม่ชน (ถาม-ตกใจไหม?) ตกใจ (ถาม-หลังจากวันนั้น ความคิดเราเป็นยังไงบ้างกับการทำงานแบบนี้?) ระมัดระวังมากขึ้น (ถาม-วันหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุกับเราระหว่างขายของ เคยคิดไหม ยายกับแม่จะอยู่ยังไง?) ก็น่าจะลำบาก”
“(ถาม-นอกจากคนขายเยอะ ยังมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับการขายของไหม?) มี มันจะเป็นอากาศ แดดร้อน และฝนตก (ถาม-เวลาฝนตก ไปอยู่ที่ไหนกัน?) นั่งร่มทางโน้น (ถาม-สิ่งที่ยากที่สุดเวลาขายของคืออะไร?) คนไม่ซื้อ (ถาม-เครียดไหม?) เครียด (ถาม-การถูกปฏิเสธบ่อยๆ ความรู้สึกเป็นยังไง?) ก็เฉยๆ เขาไม่ซื้อ มันเป็นสิทธิของเขา”
อยากขายของอยู่บ้าน ไม่ต้องตากแดดทนร้อน!
“(ถาม-เคยมีไหมไม่มีเงินเติมน้ำมันพาแม่ไปหาหมอ?) ก็มี ก็จะไปขายจนกว่าจะได้ พอได้ก็ไปเติมน้ำมัน (ถาม-รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอ ก็ขายจนได้ ขายจนถึงกี่โมง?) 3 ทุ่ม (ถาม-พวงมาลัยเราไม่ได้ทำเองใช่ไหม?) ครับ รับมา (ถาม-วันไหนที่ขายไม่ได้ทำยังไง?) ก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้ แล้วพรุ่งนี้ก็ไปขาย (ถาม-เคยพวงมาลัยค้างเก่ากี่วัน?) 1-2 วันก็ทิ้งแล้ว มันดำ (ถาม-เคยคิดทำอาชีพอื่นไหมนอกจากขายพวงมาลัย?) บางทีก็อยากขายของอยู่บ้าน ขายของชำอยู่บ้าน ไปขายของมันตากแดด มันร้อน (ถาม-เคยมีวันไหนที่ขายไม่ได้เลยไหม?) ก็เคย (ถาม-แล้วผ่านวันนั้นมาได้ยังไง?) ก็ทอดไข่กิน กินปลากระป๋อง หรือต้มมาม่า”
ฝันของเปรียว อยากเป็น “ช่าง”!
“(ถาม-ถ้ามีโอกาสที่ได้รับการเรียนต่อ ถ้าให้เลือกจะเรียนอะไร?) ช่างยนต์ อยากซ่อมรถอยู่บ้าน อยากเป็นช่าง”
“(ถาม-วันนี้แม่ก็ป่วย ยายก็แก่ อยากเห็นชีวิตของแม่และยายหลังจากนี้เป็นยังไง?) ก็มีชีวิตที่ดีขึ้น อยู่สบาย (ถาม-แต่ดูสภาพสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะห่างไกลจากความคิดตรงนั้น ในฐานะที่เปรียวกำลังโตขึ้นทุกวัน เราจะทำความฝันนั้นสำเร็จได้ไหม ตัวเองคิดไว้ยังไง?) พยายามทำให้มันสำเร็จ (ถาม-เหนื่อยบ้างไหมกับการทำงานแบบนี้?) เหนื่อยอยู่ แต่ก็ต้องสู้ (ถาม-ถ้าวันนี้ย้อนเวลากลับไปให้เปรียวเลือกอีกครั้ง เปรียวเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยและแม่ไปหาหมอคนเดียว เปรียวจะเลือกอะไร?) ถ้าแม่ป่วย ก็พาแม่ไปเหมือนเดิม (ถาม-เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ?) แม่”
แม่อยากให้ลูกรักษาความดีไว้!
“(ถาม-ในฐานะแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาตลอด วันนี้ต้องยอมรับว่าน้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว รู้สึกยังไงกับเด็กที่ยังอยู่ในวัยเด็ก แต่ต้องเป็นเสาหลักขึ้นมาในวันนี้?) สงสารลูกมากๆ อยากให้เขามีชีวิตปกติเหมือนคนอื่น ก็มาติดตรงที่แม่ป่วย ก็อยากบอกเขาว่า รักเขามาก และดีใจที่เขาเป็นคนดี ไม่เกเร ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ต่อไป รักษาความดีไว้”
หากท่านใดต้องการช่วยเหลือครอบครัวของน้องเปรียว ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ ค่าเดินทางไป รพ. หรือโอกาสทางการศึกษาของน้องในอนาคต โอนไปได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี นางสาวพัชรินทร์ พรหมธิดา เลขที่บัญชี 020-180660734
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน“สู้ๆ เด้อหล่า”
https://www.youtube.com/watch?v=0jF7W39LPHI
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