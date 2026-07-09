ตร.ไซเบอร์ดับแสง
กูรูวาว จารุวัฒน์
สังเวยพนันบอลโลก
กูรูบอลรายล่าสุด ที่ทำตัวเองให้ลำบากเพราะความโลภ ก็คือ วาว จารุวัฒน์ พริบไหว
ช่วงนี้กระแสบอลโลก อารมณ์พนันขันต่อของเซียนบอลใหญ่น้อยพุ่งปรี๊ด วาวเลยวิเคราะห์บอลไป แปะลิงก์ชวนคนเล่นพนันไป
ผลก็คือ อนาคตของเขาอาจถึงกาลดับวูบ เมื่อตำรวจไซเบอร์นำโดย พลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ จมูกไว ได้กลิ่นอินฟลูฯ อยากรวยทางลัด เลยส่งคนเข้าไปล่อซื้อ มุดเข้าไปตามลิงก์ที่วาวแปะไว้
เข้าไปในกลุ่มไลน์ พูดคุยตอบโต้กับแอดมิน มีการโอนเงินเข้าไป ลองเล่นพนันบาคาร่า แล้วขอถอนเงินที่เหลืออยู่กลับ ครบถ้วนกระบวนความของการล่อซื้อเว็บพนัน
นำมาสู่การออกหมายค้นคอนโดฯ ย่านห้วยขวาง ทำเอากูรูวาว กลายเป็นกูรูดับ เขาโดนพนักงานสอบสวน ของตำรวจไซเบอร์ ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 (มาตรา 12)
ผู้ใดที่โฆษณา ชักชวน หรือจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ทีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี ปรับตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
เนื่องจากปัจจุบัน "การพนันออนไลน์" ถูกจัดเป็น ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งหากตรวจพบว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นเครือข่ายจัดหาลูกค้า จะโดนมาตรการยึดทรัพย์สิน และมีโทษจำคุกเพิ่มต่างหาก โทษจำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี
โทษปรับ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
นอกจากนี้ อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หากมีการบิดเบือนหรือหลอกลวง นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทำให้ประชาชนเสียหาย อาจโดนข้อหาตาม มาตรา 14 โทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี โทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท
วาว จารุวัฒน์ ให้การรับสารภาพสิ้น ว่าเขาแปะลิงก์ชักชวนคนเล่นการพนันจริง แลกกับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท โดยทำมาแค่ 2 เดือนเท่านั้น
หลังให้การเสร็จสิ้น และประกันตัวออกมา เขาออกคลิปขอโทษประชาชน และขอโอกาสมีที่ยืนทางสังคมต่อ ขอวิเคราะห์บอลต่อ โดยไม่มีเรื่องเทาๆ มาเอี่ยวอีกต่อไป
FC อาจให้อภัย ให้โอกาสแก้ตัว แต่สำหรับ True Vision ซึ่งจ้างเขามาพากย์บอลทางทีวี น่าจะตัดหางปล่อยวัด ค่อนข้างแน่
ส่วนเรื่องคดี ก็ต้องลุ้นเหนื่อย กระบวนการยุติธรรมจะปรานีให้กับความโลภของวาว มากน้อยแค่ไหน
จากการสืบสวนของตำรวจไซเบอร์ เห็นเลยว่า พฤติกรรมของวาว ล้อนจ้อน โจ่งแจ้ง ตั้งแต่การตั้งชื่อช่องในติ๊กต่อกเลยทีเดียว ช่อง “เจาะลูกหนังวาว77ดาว” ดูจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าเป็นช่องพนัน
แปลว่าเจ้าของเว็บพนัน ต้องการให้ชื่อช่องมีความชัดเจนในตัว ด้วยรหัสไม่ลับ 77ดาว แล้ววาวก็ดันไปโอเคกับเขาซะอีก
ระหว่างไลฟ์สด ก็ชักชวนคนเข้าไลน์กลุ่ม ครอบครัวฟุตบอล 77ดาว ที่มีไอดี @ball77 อะไรจะโฉ่งฉ่างขนาดน้านน
เมื่อสายลับตามเข้าไป แอดมินแจ้งว่า สมาชิกใหม่ที่เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึก เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ หมวก และสิ่งของอื่น
มีการระบุยอดเงินฝากหลายระดับ เช่น 300 บาท, 500 บาท, 1,000 บาท และ 2,000 บาท
มีข้อความเชิญชวนให้สมัครสมาชิกและเข้ากลุ่ม VIP
การสมัครสมาชิก จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ไอดีไลน์ และเบอร์สมุดบัญชีธนาคาร จึงเข้าไปอยู่ในห้อง “เจาะลูกหนัง พี่วาว”
เมื่อสายรับสมัครเรียบร้อย ก็ได้รับลิงก์เข้าสู่ห้องเล่นพนัน ซึ่งมีทั้งพนันฟุตบอลโลก และอื่น ๆ โดยสายลับเลือกจะล่อซื้อ ด้วยการเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์ ด้วยเงินฝาก 300 บาท
นำมาสู่ความเห็นของตำรวจไซเบอร์ว่า “เห็นควรออกหมายค้นสถานที่พักอาศัยของบุคคลผู้ชักชวนเล่นการพนันผ่านการไลฟ์TikTok ชื่อบัญชี
“เจาะลูกหนัง วาว 77ดาว” โดยมีนาย “Jaruwat pribwai ” หรือ นายจารุวัฒน์ พริบไหว โฆษณาชักชวนเล่นการพนันผ่านการไลฟ์(ถ่ายทอดสด) ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Tiktok และมีการส่งเว็บพนันและช่องทางการเข้าเล่น ซึ่งนำไปสู่การเล่นได้เสียจริง”
คําถามดังๆ ก็คือ วาว จารุวัฒน์ พริบไหว ไปอยู่รูไหนมา ถึงไม่รู้ว่าการแปะลิงก์เล่นพนัน มันไม่มีทางรอดคดีไปได้
ที่ผ่านมา อินฟลูคนอื่น ๆ บางคน เข้าคุกออกคุกกันไม่รู้ต่อกี่รอบแล้ว จากคดีแปะลิงก์ ทำไมวาวถึงมืดมัว ไม่รู้เรื่องนี้?