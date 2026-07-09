พีระพันธุ์ ไอเดียบรรเจิด! เมื่อไม่ได้เป็น รมต. แนะรัฐบาลแก้ปัญหาไฟฟ้ารัวๆ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน โดยระบุว่า แม้รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ยังถือว่าแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า ประเด็นที่ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนมากกว่า คือสัญญารับซื้อไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะค่าความพร้อมจ่าย หรือ AP ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระผ่านค่าไฟฟ้า แม้ในบางช่วงจะไม่มีการผลิตไฟฟ้าก็ตาม พร้อมระบุว่าภาระส่วนนี้ส่งผลต่อค่าไฟมากกว่าการแก้ไขสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายเท่า
นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในอดีตผู้แทนของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เคยมีความเห็นว่าการแก้ไขสัญญารับซื้อไฟฟ้าจะต้องอาศัยการเจรจากับคู่สัญญา ไม่สามารถใช้มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ปัจจุบันกลับมีการเดินหน้าแก้ไขสัญญาในบางส่วน จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดแนวทางที่เคยระบุว่าทำไม่ได้ จึงกลับสามารถดำเนินการได้
พร้อมกันนี้ นายพีระพันธุ์ ยังย้ำว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จนมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจาแก้ไขสัญญารับซื้อไฟฟ้า ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก รวมถึงสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งในเรื่องค่าความพร้อมจ่าย ค่าพลังงาน และเงื่อนไขที่อาจทำให้ภาครัฐเสียเปรียบ
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ยังคงมีผลผูกพัน จึงเห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันควรเร่งรัดการดำเนินการให้ครบทุกส่วน ไม่ใช่ดำเนินการเฉพาะการแก้ไขสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก เพราะหากต้องการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนอย่างแท้จริง ก็จำเป็นต้องพิจารณาสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ควบคู่กันไปด้วย
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